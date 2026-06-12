Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Халл Сити» готов потратить на трансферы около 250 миллионов евро

Владелец «Халл Сити» Акун Илиджалы объявил, что на работу на трансферном рынке этим летом было выделено около 250 миллионов евро.

Владелец «Халл Сити» Акун Илиджалы объявил, что на работу на трансферном рынке этим летом было выделено около 250 миллионов евро.

57-летний турок отметил, что важно также достигнуть 80-процентного показателя успешности трансферов и создать стабильный сильный состав для игры в АПЛ.

«На данный момент мы добились успеха примерно в 80 процентах случаев в наших трансферах. Мы тщательно планируем и принимаем решения по трансферам в полном согласии с нашим главным тренером», — приводит Haberler слова Илиджалы.

«Халл Сити» вышел в АПЛ по итогам сезона-2025/26, обыграв «Мидлсбро» в финале плей-офф Чемпионшипа.