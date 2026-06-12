«Халл Сити» готов потратить на трансферы около 250 миллионов евро

Владелец «Халл Сити» Акун Илиджалы объявил, что на работу на трансферном рынке этим летом было выделено около 250 миллионов евро.
57-летний турок отметил, что важно также достигнуть 80-процентного показателя успешности трансферов и создать стабильный сильный состав для игры в АПЛ.
«На данный момент мы добились успеха примерно в 80 процентах случаев в наших трансферах. Мы тщательно планируем и принимаем решения по трансферам в полном согласии с нашим главным тренером», — приводит Haberler слова Илиджалы.
«Халл Сити» вышел в АПЛ по итогам сезона-2025/26, обыграв «Мидлсбро» в финале плей-офф Чемпионшипа.