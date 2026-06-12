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«ПСЖ» предложит 130 миллионов евро за двух игроков «Вест Хэма»

«Пари Сен-Жермен» готов предложить «Вест Хэму» 130 миллионов евро за португальского полузащитника Матеуша Фернандеша и голландского нападающего Крисенсио Саммервилла.

«Пари Сен-Жермен» готов предложить «Вест Хэму» 130 миллионов евро за португальского полузащитника Матеуша Фернандеша и голландского нападающего Крисенсио Саммервилла, сообщает Foot Mercato.

Официального предложения пока не было сделано, но сообщается, что спортивный директор парижан Луис Кампос уже связался с представителями «молотобойцев», которые в связи с вылетом из АПЛ в Чемпионшип будут вынуждены расстаться с некоторыми игроками летом.

Также на 21-летнего португальца претендуют «Реал» и «Манчестер Юнайтед».