«ПСЖ» предложит 130 миллионов евро за двух игроков «Вест Хэма»

Официального предложения пока не было сделано, но сообщается, что спортивный директор парижан Луис Кампос уже связался с представителями «молотобойцев», которые в связи с вылетом из АПЛ в Чемпионшип будут вынуждены расстаться с некоторыми игроками летом.