Во втором раунде Stage 3 на IEM Cologne Major 2026 встречаются Team Falcons и BetBoom — обе команды идут 1−0. Победитель выйдет на 2−0 и вплотную приблизится к плей-офф, проигравший откатится к 1−1. Stage 3 идет по швейцарской системе, все матчи — Bo3. Начало — в 18.00 по московскому времени. Falcons под руководством karrigan в упорной серии дожали G2 в овертайме. BetBoom же сенсационно обыграла The MongolZ (2:1) и добыла, пожалуй, самую громкую победу для себя на турнире; лидером встречи стал FL4MUS. Команда Boombl4 на ходу и готова удивлять дальше. Матч покажут официальные каналы ESL Counter-Strike на Twitch и YouTube, а также русскоязычные комьюнити-трансляции.
Falcons — BetBoom: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026
Во втором раунде Stage 3 на IEM Cologne Major 2026 встречаются Team Falcons и BetBoom — обе команды идут 1−0.