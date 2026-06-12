Aurora — Spirit: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026

Во втором раунде Stage 3 на IEM Cologne Major 2026 встречаются Aurora и Team Spirit — обе команды идут 1−0. Победитель выйдет на 2−0 и вплотную приблизится к плей-офф, проигравший откатится к 1−1. Stage 3 идет по швейцарской системе, все матчи — Bo3. Начало — в 20.30 по московскому времени. Spirit во главе с donk мощно начала стадию, переиграв NaVi в центральном матче, и считается одним из главных фаворитов всего мейджора. Aurora прошла Monte и постарается огорчить грозного соперника. На бумаге у фаворита очевидное преимущество, но Aurora будет цепляться до конца. Матч покажут официальные каналы ESL Counter-Strike на Twitch и YouTube, а также русскоязычные комьюнити-трансляции.