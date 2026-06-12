NaVi — Legacy: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026

Во втором раунде Stage 3 на IEM Cologne Major 2026 встречаются Natus Vincere и Legacy — обе команды проиграли стартовые серии и идут 0−1. Победитель выровняет баланс до 1−1, проигравший опустится к 0−2 и окажется в шаге от вылета. Stage 3 идет по швейцарской системе, все матчи — Bo3. Начало — в 18.00 по московскому времени. NaVi неожиданно уступила Team Spirit в центральном матче первого раунда и теперь обязана реабилитироваться. Legacy проиграла MOUZ всухую (0:2) и также осталась без очков. Для именитой NaVi цена новой ошибки слишком высока. Матч покажут официальные каналы ESL Counter-Strike на Twitch и YouTube, а также русскоязычные комьюнити-трансляции.