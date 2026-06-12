Vitality — 9z: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026

Во втором раунде Stage 3 на IEM Cologne Major 2026 встречаются Team Vitality и 9z — обе команды идут 1−0. Победитель выйдет на 2−0 и вплотную приблизится к плей-офф, проигравший откатится к 1−1. Stage 3 идет по швейцарской системе, все матчи — Bo3. Начало — в 20.30 по московскому времени. Vitality во главе с ZywOo — главный фаворит турнира — в первом раунде обыграла FUT (2:1), хотя и отдала стартовую карту. 9z на кураже после волевой победы над PARIVISION, где блистал luchov с рейтингом 2.00. Бразильцы попробуют дать бой сильнейшей команде мира. Матч покажут официальные каналы ESL Counter-Strike на Twitch и YouTube, а также русскоязычные комьюнити-трансляции.