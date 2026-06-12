Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

MOUZ — фаворит в матче против FURIA на IEM Cologne Major 2026

Прогноз и ставка на матч FURIA — MOUZ 12 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026.

Источник: Спорт-Экспресс

Прогноз и ставка на матч FURIA — MOUZ 12 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. Обе команды идут 1−0, и победитель выйдет на 2−0. Небольшое преимущество отдаем MOUZ: коллектив выглядит стабильнее и в первом раунде уверенно прошел Legacy (2:0). FURIA талантлива и тоже стартовала с победы над B8, однако в 2026 году бразильцы нередко проваливают отдельные отрезки. С учетом более ровной игры MOUZ и непостоянства FURIA в серии берем победу MOUZ, хотя огневая мощь бразильцев способна сделать матч конкурентным.

Рекомендуемая ставка: победа MOUZ в серии.