The MongolZ — фаворит в матче против B8 на IEM Cologne Major 2026

Прогноз и ставка на матч The MongolZ — B8 12 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. Обе команды идут 0−1, и проигравший окажется в шаге от вылета. Фаворитом выглядит The MongolZ: монголы заметно выше классом и в стартовой серии были близки к победе над BetBoom, отдав две карты лишь в концовках. B8 уступила FURIA и в роли аутсайдера попытается зацепиться, но против более мощного состава ее шансы ниже. В матче на грани вылета класс и мотивация The MongolZ должны сказаться, поэтому ставим на победу монголов в серии.