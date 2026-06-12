PARIVISION и Monte: прогноз и ставка на матч на IEM Cologne Major 2026

Прогноз и ставка на матч PARIVISION — Monte 12 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. Обе команды идут 0−1, и для проигравшего вылет станет реальной угрозой. Пара выглядит крайне равной: PARIVISION выиграла стартовую карту у 9z, но затем рухнула и уступила 1:2, а Monte проиграла Aurora. Оба коллектива находятся в трудном психологическом положении и примерно равны по уровню. В матче за выживание с высоким напряжением серия вполне может затянуться до решающей третьей карты, поэтому в качестве ставки берем тотал карт.