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Холанн посетил пятый матч финала Кубка Стэнли «Каролина» — «Вегас»

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн посетил пятый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Каролиной» и «Вегасом» (4:2).

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн посетил пятый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Каролиной» и «Вегасом» (4:2). 25-летний норвежец сидел на трибуне в свитере «Харрикейнз» с номером 9.

Форвард «Манчестер Сити» прилетел в США вместе со сборной Норвегии для участия в чемпионате мира-2026. Норвежцы сыграют в группе I с командами Франции, Ирака и Сенегала.

Первый матч на ЧМ-2026 Норвегия проведет 17 июня против Ирака. Начало игры — 01:00 по московскому времени.

Ирак и Норвегия впервые сыграют на ЧМ в XXI веке. Даст ли это преимущество Сенегалу и Франции?