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FUT — фаворит в матче против G2 на IEM Cologne Major 2026

Прогноз и ставка на матч FUT — G2 12 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026.

Источник: Спорт-Экспресс

Прогноз и ставка на матч FUT — G2 12 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. Обе команды идут 0−1, и проигравший окажется в шаге от вылета. Небольшое преимущество отдаем FUT: турки достойно смотрелись против Vitality, забрав карту у чемпиона, и уже обыгрывали G2 в Stage 2 этого же мейджора. G2 в напряженной серии уступила Falcons лишь в овертайме и обладает классным составом во главе с NiKo, но действует нестабильно. С учетом свежей очной победы и текущей формы в серии отдаем предпочтение FUT.

Рекомендуемая ставка: победа FUT в серии.