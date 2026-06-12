FUT — фаворит в матче против G2 на IEM Cologne Major 2026

Прогноз и ставка на матч FUT — G2 12 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. Обе команды идут 0−1, и проигравший окажется в шаге от вылета. Небольшое преимущество отдаем FUT: турки достойно смотрелись против Vitality, забрав карту у чемпиона, и уже обыгрывали G2 в Stage 2 этого же мейджора. G2 в напряженной серии уступила Falcons лишь в овертайме и обладает классным составом во главе с NiKo, но действует нестабильно. С учетом свежей очной победы и текущей формы в серии отдаем предпочтение FUT.