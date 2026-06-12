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NaVi — фаворит в матче против Legacy на IEM Cologne Major 2026

Прогноз и ставка на матч Natus Vincere — Legacy 12 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026.

Источник: Спорт-Экспресс

Прогноз и ставка на матч Natus Vincere — Legacy 12 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. Обе команды идут 0−1, и проигравший окажется в шаге от вылета. Фаворитом выглядит NaVi: несмотря на поражение от Team Spirit, украинцы классом значительно превосходят соперника и обязаны собраться в матче на грани. Legacy уступила MOUZ всухую (0:2) и в роли аутсайдера попытается прыгнуть выше головы, но разрыв в уровне велик. В серии под давлением опыт и индивидуальное мастерство NaVi должны решить исход, поэтому ставим на победу NaVi.

Рекомендуемая ставка: победа NaVi в серии.