Falcons и BetBoom: прогноз и ставка на матч на IEM Cologne Major 2026

Прогноз и ставка на матч Falcons — BetBoom 12 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. Обе команды идут 1−0, и победитель выйдет на 2−0. Пара получается на редкость равной по форме: Falcons под руководством karrigan дожали G2 лишь в овертайме, а BetBoom сенсационно обыграла The MongolZ во главе с блестящим FL4MUS. Falcons выше по именам и потолку, но нестабильны, а BetBoom поймала кураж. Учитывая, что обе команды накануне прошли трехкарточные серии и близки по текущему состоянию, ждем упорную битву и берем тотал карт.