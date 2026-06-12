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Vitality — фаворит в матче против 9z на IEM Cologne Major 2026

Прогноз и ставка на матч Vitality — 9z 12 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026.

Источник: Спорт-Экспресс

Прогноз и ставка на матч Vitality — 9z 12 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. Обе команды идут 1−0, и победитель выйдет на 2−0. Безоговорочным фаворитом остается Team Vitality: команда во главе с ZywOo считается сильнейшей в мире, хотя в первом раунде и отдала стартовую карту FUT. 9z на кураже после волевой победы над PARIVISION, где luchov набрал рейтинг 2.00, и постарается зацепиться. Однако разница в классе слишком велика, и в серии логика на стороне Vitality, поэтому ставим на победу чемпионов.

Рекомендуемая ставка: победа Vitality в серии.