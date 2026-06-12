ESPN: «Атлетико» и «ПСЖ» ведут переговоры о трансфере Ли Кан Ина

В сезоне-2025/26 полузащитник испытывал трудности с регулярным игровым временем в Париже, ни разу не выйдя в стартовом составе в еврокубках. Ли хочет вернуться в Испанию, сообщили источники ESPN, где он прожил большую часть своей жизни после периода в «Валенсии» перед переходом в «Мальорку».