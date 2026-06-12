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Корея — Чехия: корейцы вышли вперед в матче чемпионата мира-2026

Сборная Кореи забила второй гол в матче группового турнира чемпионата мира-2026 против Чехии.

Сборная Кореи забила второй гол в матче группового турнира чемпионата мира-2026 против Чехии.

На 80-й минуте корейский нападающий «Генка» Хьон Гу О забил гол и сделал счет 2:1. Ассистировал ему Хван Ин-Бом.

Игра проходит в мексиканском городе Сапопан на стадионе «Эстадио Акрон».

В матче открытия ЧМ-2026 Мексика переиграла ЮАР (2:0) и с 3 очками идет на первом месте в группе A.

12 июн 05:00 Корея — Чехия 2:1.

Мексика разобралась с ЮАР в матче открытия ЧМ-2026. Среди троих удаленных — железнодорожник Монтес.