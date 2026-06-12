Корея — Чехия: гол чеха Соучека в матче ЧМ-2026 отменили после просмотра ВАР

При счете 1:1 после навеса со стандарта Соучек отправил мяч в ворота корейской команды ударом головой. Боковой арбитр поднял флажок, сигнализируя об офсайде. На 77-й минуте после просмотра ВАР решение об отмене гола было подтверждено.