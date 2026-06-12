Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Корея — Чехия: гол чеха Соучека в матче ЧМ-2026 отменили после просмотра ВАР

Арбитры матча групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 Корея — Чехия отменили гол чешского полузащитника Томаша Соучека.

Арбитры матча групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 Корея — Чехия отменили гол чешского полузащитника Томаша Соучека.

При счете 1:1 после навеса со стандарта Соучек отправил мяч в ворота корейской команды ударом головой. Боковой арбитр поднял флажок, сигнализируя об офсайде. На 77-й минуте после просмотра ВАР решение об отмене гола было подтверждено.

Игра проходит в мексиканском Сапопане на стадионе «Эстадио Акрон». Главный арбитр — Амин Омар из Египта.

12 июн 05:00 Корея — Чехия 2:1.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.