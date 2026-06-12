Лига наций. Япония сыграет с Польшей, Германия встретится с США, Турция против Франции и другие матчи

Лига наций.
Мужчины.
12 июня.
Линьи, Китай.
Украина — Куба — 11.30.
Япония — Польша — 15.00.
Бразилиа, Бразилия.
Бельгия — Сербия — 22.30.
Иран — Аргентина — 2.00 (13 июня).
Оттава, Канада.
Германия — США — 23.00.
Турция — Франция — 2.30 (13 июня).
Турнирное положение: Бразилия — 2 победы — 0 поражений (6 очков), Словения — 2−0 (4), Канада — 1−1 (4), Польша — 1−1 (4), Италия — 1−1 (4), Япония — 1−0 (3), Сербия — 1−0 (3), Бельгия — 1−1 (3), США — 1−0 (3), Болгария — 1−1 (3), Украина — 1−1 (3), Франция — 1−1 (2), Германия — 1−1 (2), Китай — 0−2 (1), Турция — 0−1 (0), Аргентина — 0−1 (0), Куба — 0−1 (0), Иран — 0−2 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.