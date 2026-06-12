«Критериум Дофине». 7-й этап. Гонщики проедут 133,6 км по маршруту с финишем в подъем высшей категории

«Критериум Дофине».
7-й этап.
Ла-Бридуар — Гран-Коломбье, Франция.
133,6 км.
Профиль/Карта.
Начало — 13:25 по московскому времени.
Общий зачет (после 6-го этапа).
1. Люк Таквелл (Австралия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 22.14,55.
2. Бруно Армирайл (Франция, Visma | Lease a Bike) — 1,12.
3. Гийом Мартен (Франция, Groupama — FDJ United) — 2,00.
4. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike) — 2,34.
5. Кристиан Родригес (Испания, XDS Astana) — 2,37.
6. Хосе Феликс Парра (Испания, Caja Rural — Seguros RGA) — 3,04.
7. Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM) — 3,06.
8. Хуан Аюсо (Испания, Lidl — Trek) — 3,15.
9. Маттиас Скельмосе (Испания, Lidl — Trek) — то же время.
10. Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates — XRG) — 3,22.