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«Критериум Дофине». 7-й этап. Гонщики проедут 133,6 км по маршруту с финишем в подъем высшей категории

13 июня пройдет седьмой этап веломногодневки «Критериум Дофине».

Источник: Спортс‘’

«Критериум Дофине».

7-й этап.

Ла-Бридуар — Гран-Коломбье, Франция.

133,6 км.

Профиль/Карта.

Начало — 13:25 по московскому времени.

Общий зачет (после 6-го этапа).

1. Люк Таквелл (Австралия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 22.14,55.

2. Бруно Армирайл (Франция, Visma | Lease a Bike) — 1,12.

3. Гийом Мартен (Франция, Groupama — FDJ United) — 2,00.

4. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike) — 2,34.

5. Кристиан Родригес (Испания, XDS Astana) — 2,37.

6. Хосе Феликс Парра (Испания, Caja Rural — Seguros RGA) — 3,04.

7. Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM) — 3,06.

8. Хуан Аюсо (Испания, Lidl — Trek) — 3,15.

9. Маттиас Скельмосе (Испания, Lidl — Trek) — то же время.

10. Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates — XRG) — 3,22.