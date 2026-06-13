Роман Ротенберг: «В День России стартовал проект Красная Машина БЕГ. Развитие массового спорта — одна из важнейших задач, обозначенных Президентом. Чем больше у людей условий, тем сильнее и здоровее страна»

Главная цель проекта Красная Машина БЕГ — вовлечь в спорт как можно больше людей, разных поколений, чтобы укреплять здоровье нации. Сегодня развитие массового спорта — это одна из важнейших государственных задач, обозначенных Президентом России. И чем больше у людей будет условий, возможностей и вариантов заниматься спортом рядом с домом, в парках, во дворах, тем сильнее, здоровее и активнее будет наша страна.