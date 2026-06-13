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Роман Ротенберг: «В День России стартовал проект Красная Машина БЕГ. Развитие массового спорта — одна из важнейших задач, обозначенных Президентом. Чем больше у людей условий, тем сильнее и здоровее страна»

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг объявил о запуске нового проекта под наименованием «Красная машина».

Источник: Спортс‘’

"В такой важный и символичный день, в День России, стартовал проект Красная Машина БЕГ.

Бег — один из самых простых и доступных видов спорта, особенно летом. Для него не нужны сложные условия или оборудование — нужно желание, дисциплина и первый шаг.

Главная цель проекта Красная Машина БЕГ — вовлечь в спорт как можно больше людей, разных поколений, чтобы укреплять здоровье нации. Сегодня развитие массового спорта — это одна из важнейших государственных задач, обозначенных Президентом России. И чем больше у людей будет условий, возможностей и вариантов заниматься спортом рядом с домом, в парках, во дворах, тем сильнее, здоровее и активнее будет наша страна.

Хочу поблагодарить главу Балашихи Сергея Юрова и Спорткомитет городского округа за всестороннюю помощь и поддержку в организации, подготовке и запуске проекта! Только работая одной командой можно решать большие задачи. Сегодня на первый забег пришло более 100 людей и это только начало! Уверен, у Красной Машины БЕГ хорошее будущее. На старт!" — написал Ротенберг.