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Шон О’Мэлли — Айманн Захаби: когда бой UFC

Шон О’Мэлли и Айманн Захаби проведут поединок на турнире UFC Белый дом в Вашингтоне 15 июня.

Источник: Спорт-Экспресс

Американец Шон О’Мэлли и канадец Айманн Захаби проведут бой в легчайшем весе на турнире UFC Белый дом. Вечер смешанных единоборств пройдет на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне (США) в ночь на понедельник, 15 июня.

15 июн 05:00 ММА: UFC О’Мэлли — Захаби.

Турнир начнется в 3.00 по московскому времени 15 июня. Бой О’Мэлли и Захаби ожидается около 5.00 мск.

31-летний О’Мэлли в профессиональной карьере одержал 19 побед, потерпел 3 поражения, еще 1 бой был признан несостоявшимся. В предыдущем поединке американец победил китайца Сун Ядуна решением судей на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США) 24 января 2026 года.

38-летний Захаби имеет рекорд в 14 побед и 2 поражения. Предыдущим соперником канадца был эквадорец Марлон Вера, которого Айманн победил раздельным решением судей на турнире UFC Fight Night в Ванкувере (Канада) 18 октября 2025 года.

В главном событии турнира испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия встретится с американцем Джастином Гейджи в титульном бою в легком весе. В соглавном событии бразилец Алекс Перейра подерется с французом Сирилом Ганом за временный пояс UFC в тяжелом весе.

Трансляцию турнира UFC Белый дом в России в прямом эфире покажут каналы «Матч ТВ», «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru. Также турнир будет доступен на официальной платформе UFC Fight Pass, в онлайн-кинотеатрах Okko и «Кинопоиск» по платной подписке.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию ивента. Результаты боя О’Мэлли — Захаби и других поединков изучайте в нашем матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC.

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