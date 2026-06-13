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Винисиус: «Буду говорить о “Реале” после окончания чемпионата мира»

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор отказался говорить про контракт с «Реалом» перед матчем чемпионата мира-2026 против Марокко.

Источник: Спорт-Экспресс

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор отказался говорить про контракт с «Реалом» перед матчем чемпионата мира-2026 против Марокко.

«Мой контракт с “Реалом”? Сейчас я сосредоточен на сборной Бразилии. Я буду говорить о “Реале” после окончания чемпионата мира и начала следующего сезона», — приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Винисиуса в соцсети X.

В сезоне-2025/26 Винисиус сыграл в 53 матчах во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 14 голевых передач.

Матч чемпионата мира-2026 Бразилия — Марокко состоится в воскресенье, 14 июня. Начало игры — 01:00 по московскому времени.