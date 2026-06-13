Винисиус: «Буду говорить о “Реале” после окончания чемпионата мира»

«Мой контракт с “Реалом”? Сейчас я сосредоточен на сборной Бразилии. Я буду говорить о “Реале” после окончания чемпионата мира и начала следующего сезона», — приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Винисиуса в соцсети X.