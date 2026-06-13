Винисиус: «Сборная Бразилии здесь, чтобы выиграть чемпионат мира»

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор перед матчем чемпионата мира-2026 против Марокко отметил, что бразильцы могут выиграть турнир.
«Мы здесь, чтобы выиграть чемпионат мира. Ничто другое не имеет значения. Это единственная наша миссия. Осталось 8 игр, я могу изменить ситуацию для нашей страны и для игроков. Я говорю не о голах или голевых передачах, а о хорошей игре и уверенности для команды. Неважно, сколько голов я забью. Важно то, где окажется сборная Бразилии», — приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Винисиуса в соцсети X.
Матч чемпионата мира-2026 Бразилия — Марокко состоится в воскресенье, 14 июня. Начало игры — 01:00 по московскому времени.