Барбарез: «Когда ведешь в счете и не выигрываешь, всегда сожалеешь»

"Когда ведешь в счете и не выигрываешь, всегда сожалеешь. Нам повезло, хотя у нас были хорошие шансы. В итоге, я думаю, счет 1:1 справедливый. Это хорошее очко для нашей команды, которое открывает нам путь во второй раунд. До него еще далеко, у нас осталось две игры, и мы должны постараться победить, а потом посмотрим, что получится.