Барбарез: «Когда ведешь в счете и не выигрываешь, всегда сожалеешь»

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Сергей Барбарез прокомментировал ничью с Канадой (1:1) в матче чемпионата мира-2026.
"Когда ведешь в счете и не выигрываешь, всегда сожалеешь. Нам повезло, хотя у нас были хорошие шансы. В итоге, я думаю, счет 1:1 справедливый. Это хорошее очко для нашей команды, которое открывает нам путь во второй раунд. До него еще далеко, у нас осталось две игры, и мы должны постараться победить, а потом посмотрим, что получится.
Первый гол Йово Лукича за сборную? У каждого игрока своя задача. У нас есть идея для каждого, и поэтому они здесь. Здорово, когда кто-то помогает нам на поле. Он нападающий и живет этим", — приводит Meridian Sport слова Барбареза.
Во втором туре Босния 18 июня сыграет против Швейцарии. Канада 19 июня встретится с Катаром.
12 июн 22:00 Канада — Босния и Герцеговина 1:1.
Ларин — герой Канады. За две минуты на поле спас хозяев ЧМ от поражения в стартовом матче с Боснией.