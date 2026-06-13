Алекс Перейра — Сирил Ган: когда бой UFC

Бразилец Алекс Перейра и француз Сирил Ган проведут бой за временный пояс чемпиона UFC в тяжелом весе в соглавном событии турнира UFC Белый дом. Вечер смешанных единоборств пройдет на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне (США) в ночь на понедельник, 15 июня.
15 июн 05:30 ММА: UFC Перейра — Ган.
Турнир начнется в 3.00 по московскому времени 15 июня. Бой Перейры и Гана ожидается около 5.30 мск.
38-летний Перейра в профессиональной карьере одержал 13 побед и потерпел 3 поражения. В предыдущем бою бразилец уступил россиянину Магомеду Анкалаеву техническим нокаутом на турнире UFC 320.
35-летний Ган имеет рекорд в 13 побед, 2 поражения и 1 несостоявшийся бой. Предыдущий поединок француза против британца Тома Аспиналла на турнире UFC 321 был признан несостоявшимся.
В главном событии турнира испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия встретится с американцем Джастином Гейджи. Их бой пройдет за титул UFC в легком весе.
Трансляцию турнира UFC Белый дом в России в прямом эфире покажут каналы «Матч ТВ», «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru. Также турнир будет доступен на официальной платформе UFC Fight Pass, в онлайн-кинотеатрах Okko и «Кинопоиск» по платной подписке. Начало эфира на «Матч ТВ» — в 3.00 мск.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию ивента. Результаты боя Перейра — Ган и других поединков изучайте в нашем матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC.