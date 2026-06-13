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Том Круз и Дэвид Бекхэм вместе посетили церемонию открытия ЧМ-2026 в США

Знаменитый актер Том Круз и со-владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм вместе посетили арену «СоФи Стэдиум» в Лос-Анджелесе.

Источник: Спорт-Экспресс

Знаменитый актер Том Круз и со-владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм вместе посетили арену «СоФи Стэдиум» в Лос-Анджелесе, где прошла церемония открытия чемпионата мира-2026 в США. Объективы операторов запечатлели звезд на трибунах, когда они вместе наблюдали за церемонией, общались и раздавали автографы фанатам.

Матч США — Парагвай начнется в 4.00 по московскому времени. За полтора часа до начала игры команды назвали стартовые составы.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире участвуют 48 команд. В плей-офф выйдут сборные, занявшие первые и вторые места в группах, а также лучшие восемь сборных из числа занявших третье место.

США — Парагвай: онлайн-трансляция матча чемпионата мира.