Том Круз и Дэвид Бекхэм вместе посетили церемонию открытия ЧМ-2026 в США

Знаменитый актер Том Круз и со-владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм вместе посетили арену «СоФи Стэдиум» в Лос-Анджелесе, где прошла церемония открытия чемпионата мира-2026 в США. Объективы операторов запечатлели звезд на трибунах, когда они вместе наблюдали за церемонией, общались и раздавали автографы фанатам.
Матч США — Парагвай начнется в 4.00 по московскому времени. За полтора часа до начала игры команды назвали стартовые составы.
Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире участвуют 48 команд. В плей-офф выйдут сборные, занявшие первые и вторые места в группах, а также лучшие восемь сборных из числа занявших третье место.
США — Парагвай: онлайн-трансляция матча чемпионата мира.