Илия Топурия — Джастин Гейджи: когда бой UFC

Испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия и американец Джастин Гейджи проведут титульный бой в легком весе в главном событии турнира UFC Белый дом. Вечер смешанных единоборств пройдет на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне (США) в ночь на понедельник, 15 июня.
15 июн 06:00 ММА: UFC Топурия — Гейджи.
Турнир начнется в 3.00 по московскому времени 15 июня. Бой Топурии и Гейджи ожидается около 6.00 мск.
28-летний Топурия в профессиональной карьере одержал 17 побед и не потерпел ни одного поражения. В предыдущем бою он победил бразильца Чарльза Оливейру нокаутом на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (США) 28 июня 2025 года.
37-летний Гейджи имеет рекорд в 27 побед и 5 поражений. Предыдущим соперником американца был британец Пэдди Пимблетт, которого Джастин победил единогласным решением судей на турнире UFC 324.
Трансляцию турнира UFC Белый дом в России в прямом эфире покажут каналы «Матч ТВ», «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru. Также турнир будет доступен на официальной платформе UFC Fight Pass, в онлайн-кинотеатрах Okko и «Кинопоиск» по платной подписке.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию ивента. Следить за результатами боя Топурия — Гейджи и других поединков можно в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC на сайте «СЭ».