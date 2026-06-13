США — Парагвай: ВАР отменил гол Балогуна

Сборная США забила второй гол в матче группового турнира чемпионата мира-2026 против Парагвая, но забитый мяч был отмене.
На 28-й минуте матча американский нападающий «Монако» Фоларин Балогун прорвался по с левого фланга в штрафную площадь и забл гол. Однако после просмотра видеоповтора ВАР отменил взятие ворот из-за офсайда.
Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире участвуют 48 команд. В плей-офф выйдут сборные, занявшие первые и вторые места в группах, а также лучшие восемь сборных из числа занявших третье место.
США — Парагвай: онлайн-трансляция матча чемпионата мира.