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США — Парагвай: Фоларин Балогун удвоил преимущество американцев в матче ЧМ-2026

Сборная США забила второй гол в матче группового турнира чемпионата мира-2026 против Парагвая.

Сборная США забила второй гол в матче группового турнира чемпионата мира-2026 против Парагвая.

На 31-й минуте матча американский нападающий «Монако» Фоларин Балогун получил передачу в штрафной площади и отправил мяч в сетку ворот парагвайцев, сделав счет 2:0.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире участвуют 48 команд. В плей-офф выйдут сборные, занявшие первые и вторые места в группах, а также лучшие восемь сборных из числа занявших третье место.

США — Парагвай: онлайн-трансляция матча чемпионата мира.