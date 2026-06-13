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США — Парагвай: американцы выигрывают со счетом 2:0 после первого тайма в матче ЧМ-2026

Завершился первый тайм в матче 1-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 между сборными США и Парагвая.

Завершился первый тайм в матче 1-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 между сборными США и Парагвая. Счет на табло 3:0.

На 7-й минуте американцы вышли вперед благодаря автоголу Дамиана Бобадильи, который переправил мяч в свои ворота после прохода Кристиана Пулишича. На 31-й минуте матча американский нападающий «Монако» Фоларин Балогун удвоил преимущество американцев, а в уже добавленное время он оформил дубль и довел счет до крупного.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире участвуют 48 команд. В плей-офф выйдут сборные, занявшие первые и вторые места в группах, а также лучшие восемь сборных из числа занявших третье место.

США — Парагвай: онлайн-трансляция матча чемпионата мира.