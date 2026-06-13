Сборную Англии обокрали на чемпионате мира

Сборная Англии стала жертвой кражи на чемпионате мира-2026 в США во время перевозки инвентаря из Флориды на тренировочную базу команды, сообщает Daily Mail.
По информации источника, перед первой тренировкой в Канзас-Сити из фургона у игроков украли игровые бутсы, а также официальные мячи и тренировочное снаряжение. Персонал в спешке пытается выяснить, что пропало. Сотрудники службы безопасности подозревают, что к краже экипировки могут быть причастны водители.
Сообщается, что у сборной Англии остался только один футбольный мяч, а также есть опасения, что пропали бутсы таких игроков, как Гарри Кейн и Джуд Беллингем.
Представители футбольной ассоциации Англии отказались от комментариев, когда к ним обратилось издание.
Сборная Англии на ЧМ-2026 сыграет в группу L с Хорватией, Ганой и Панамой. Первый матч команда Томаса Тухеля проведет 17 июня против хорватов в Арлингтоне.
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