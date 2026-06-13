Сборную Англии обокрали на чемпионате мира

По информации источника, перед первой тренировкой в Канзас-Сити из фургона у игроков украли игровые бутсы, а также официальные мячи и тренировочное снаряжение. Персонал в спешке пытается выяснить, что пропало. Сотрудники службы безопасности подозревают, что к краже экипировки могут быть причастны водители.