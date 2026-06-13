17-летний болельщик «Сан-Антонио» был избит до комы после четвертого матча финала НБА

Инцидент произошел около 23:45 перед домом 237 по 35-й западной улице в центре Манхэттена. Молодой человек прокричал в адрес ликующей толпы болельщиков «Никс»: «Спэрс победят в 7 матчах», после чего завязалась перепалка и началась драка, в результате которой результате чего у пострадавшего случился припадок и он впал в кому.