17-летний болельщик «Сан-Антонио» был избит до комы после четвертого матча финала НБА

После четвертой игры финальной серии НБА «Нью-Йорк» — «Сан-Сантонио» (107:106) неизвестные избили 17-летнего подростка, болеющего за «Спэрс», сообщает ABC со ссылкой на сообщения полиции.
Инцидент произошел около 23:45 перед домом 237 по 35-й западной улице в центре Манхэттена. Молодой человек прокричал в адрес ликующей толпы болельщиков «Никс»: «Спэрс победят в 7 матчах», после чего завязалась перепалка и началась драка, в результате которой результате чего у пострадавшего случился припадок и он впал в кому.
Сотрудники скорой медицинской помощи прибыли на место происшествия и доставили пострадавшего в местную больницу в критическом, но стабильном состоянии. Полиция опубликовала фотографию одного из подозреваемых, которых ищет полиция.