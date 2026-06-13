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Natus Vincere — фаворит в матче против The MongolZ на IEM Cologne Major 2026

Прогноз и ставка на матч Natus Vincere — The MongolZ 13 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026.

Источник: Спорт-Экспресс

Прогноз и ставка на матч Natus Vincere — The MongolZ 13 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. Обе команды идут 1−1, и победа приблизит к плей-офф. Небольшое преимущество отдаем NaVi: украинцы выше классом, а единственное поражение на стадии потерпели лишь от безупречной Team Spirit. The MongolZ обладают мощной огневой мощью и способны зацепиться, но в Bo3 опыт и ровность состава NaVi выглядят весомее. Команда Aleksib обязана пользоваться статусом фаворита, хотя недооценивать дерзких азиатов не стоит.

Рекомендуемая ставка: победа NaVi в серии.