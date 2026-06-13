В третьем раунде Stage 3 на IEM Cologne Major 2026 встречаются Natus Vincere и The MongolZ — обе со счетом 1−1. Победитель Bo3 выйдет на 2−1 и приблизится к плей-офф, проигравший опустится к 1−2. Начало — в 13.00 по московскому времени. NaVi на старте стадии уступила Team Spirit, но затем уверенно обыграла Legacy и вернулась в строй. The MongolZ проиграли в первом раунде BetBoom, после чего выправили положение. Обе команды полны решимости пробиться в плей-офф на Lanxess Arena. Матч покажут официальные англоязычные каналы ESL Counter-Strike на Twitch и YouTube, а также русскоязычные комьюнити-трансляции.
NaVi — The MongolZ: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026
В третьем раунде Stage 3 на IEM Cologne Major 2026 встречаются Natus Vincere и The MongolZ — обе со счетом 1−1.