B8 — FUT: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026

В серии на вылет третьего раунда Stage 3 на IEM Cologne Major 2026 встречаются B8 и FUT — обе со счетом 0−2. Это Bo3, и проигравший с результатом 0−3 покидает мейджор; победитель сохраняет шансы и выходит на 1−2. Начало — в 13.00 по московскому времени. Для обеих команд старт заключительной стадии получился тяжелым: оба коллектива потерпели по два поражения и оказались в шаге от вылета. FUT, недавний чемпион PGL Bucharest 2026, постарается включить свою лучшую игру, а B8 продолжит биться за продолжение своего яркого пути по мейджору. Цена ошибки максимальна. Матч покажут официальные каналы ESL Counter-Strike на Twitch и YouTube, а также русскоязычные комьюнити-трансляции.