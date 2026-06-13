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Aurora — G2: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026

В третьем раунде Stage 3 на IEM Cologne Major 2026 встречаются Aurora и G2 — обе со счетом 1−1.

Источник: Спорт-Экспресс

В третьем раунде Stage 3 на IEM Cologne Major 2026 встречаются Aurora и G2 — обе со счетом 1−1. Победитель Bo3 выйдет на 2−1 и приблизится к плей-офф, проигравший опустится к 1−2. Начало — в 15.30 по московскому времени. Aurora приятно удивляет на стадии и считается одной из самых стабильных команд швейцарки, хотя в прошлом раунде уступила Team Spirit. G2 во главе с NiKo неудачно стартовала, проиграв Falcons в овертайме, но затем выправила положение. Очная встреча определит, кто сделает шаг к плей-офф. Матч покажут официальные каналы ESL Counter-Strike на Twitch и YouTube, а также русскоязычные комьюнити-трансляции.