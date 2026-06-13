FUT — фаворит в матче на вылет против B8 на IEM Cologne Major 2026

Прогноз и ставка на матч B8 — FUT 13 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. Это Bo3 на вылет: обе команды идут 0−2, и проигравший покидает мейджор. Небольшое преимущество отдаем FUT: турки выше классом и опытнее, недавно выиграли PGL Bucharest 2026 и в Stage 2 прошли дистанцию без поражений. На старте Stage 3 коллектив споткнулся, но потолок у него выше, чем у соперника. B8 будет отчаянно биться и уже доказывала характер, однако в Bo3 на выживание предпочтительнее выглядит FUT.