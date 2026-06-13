G2 — фаворит в матче против Aurora на IEM Cologne Major 2026

Прогноз и ставка на матч Aurora — G2 13 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. Обе команды идут 1−1, и победа приблизит к плей-офф. Небольшое преимущество отдаем G2: индивидуальный класс состава во главе с NiKo выше, и в Bo3 это нередко становится решающим. Aurora проводит хорошую стадию и отличается стабильностью, поэтому легкой серии не ждем. И все же по совокупности мастерства и опыта больших матчей фаворитом видится G2, хотя ее собственная нестабильность остается главным риском ставки.