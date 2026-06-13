Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Vitality — MOUZ: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026

Одна из ярких вывесок третьего раунда Stage 3 на IEM Cologne Major 2026 — Team Vitality против MOUZ, обе команды идут со счетом 1−1.

Источник: Спорт-Экспресс

Одна из ярких вывесок третьего раунда Stage 3 на IEM Cologne Major 2026 — Team Vitality против MOUZ, обе команды идут со счетом 1−1. Победитель Bo3 выйдет на 2−1 и приблизится к плей-офф, проигравший опустится к 1−2. Начало — в 18.00 по московскому времени. Главный фаворит турнира Vitality сенсационно уступила 9z в прошлом раунде и теперь обязана реабилитироваться. MOUZ уверенно прошла Legacy, но затем уступила FURIA. Для Vitality это шанс вернуться на победную дорогу, а для MOUZ — возможность громко заявить о себе. Матч покажут официальные каналы ESL Counter-Strike на Twitch и YouTube, а также русскоязычные комьюнити-трансляции.