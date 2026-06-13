Falcons — фаворит в матче против Monte на IEM Cologne Major 2026

Прогноз и ставка на матч Falcons — Monte 13 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. Обе команды идут 1−1, и победа приблизит к плей-офф. Фаворитом выглядит Team Falcons: звездный состав под руководством karrigan заметно превосходит соперника по классу и способен обыграть кого угодно. Monte цепкая и уже доказывала характер, но против такой обоймы исполнителей ее потолок ниже. В Bo3 ставим на победу Falcons, хотя фирменная нестабильность команды karrigan всегда оставляет место для интриги.