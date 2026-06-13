В серии на вылет третьего раунда Stage 3 на IEM Cologne Major 2026 встречаются PARIVISION и Legacy — обе со счетом 0−2. Это Bo3, и проигравший с результатом 0−3 завершает выступление на мейджоре; победитель выходит на 1−2 и остается в борьбе. Начало — в 18.00 по московскому времени. Обе команды подошли к мейджору в непростой форме и на старте Stage 3 потерпели по два поражения. PARIVISION пока не нашла свою лучшую игру, а Legacy, недавний чемпион CS Asia Championships, уступила сильным MOUZ и NaVi. Теперь обеим нельзя ошибаться. Матч покажут официальные каналы ESL Counter-Strike на Twitch и YouTube, а также русскоязычные комьюнити-трансляции.
PARIVISION — Legacy: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026
В серии на вылет третьего раунда Stage 3 на IEM Cologne Major 2026 встречаются PARIVISION и Legacy — обе со счетом 0−2.