Vitality — фаворит в матче против MOUZ на IEM Cologne Major 2026

Прогноз и ставка на матч Vitality — MOUZ 13 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. Обе команды идут 1−1, и победа приблизит к плей-офф. Несмотря на сенсационное поражение от 9z, фаворитом остается Team Vitality: команда во главе с ZywOo считается сильнейшей в мире, и осечка лишь добавит ей мотивации реабилитироваться. MOUZ — крепкий и опасный соперник, способный навязать борьбу, но в серии класс Vitality должен сказаться. Ставим на победу действующего чемпиона мейджоров, ожидая от него ответной реакции.