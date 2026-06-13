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Vitality — фаворит в матче против MOUZ на IEM Cologne Major 2026

Прогноз и ставка на матч Vitality — MOUZ 13 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026.

Источник: Спорт-Экспресс

Прогноз и ставка на матч Vitality — MOUZ 13 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. Обе команды идут 1−1, и победа приблизит к плей-офф. Несмотря на сенсационное поражение от 9z, фаворитом остается Team Vitality: команда во главе с ZywOo считается сильнейшей в мире, и осечка лишь добавит ей мотивации реабилитироваться. MOUZ — крепкий и опасный соперник, способный навязать борьбу, но в серии класс Vitality должен сказаться. Ставим на победу действующего чемпиона мейджоров, ожидая от него ответной реакции.

Рекомендуемая ставка: победа Vitality в серии.