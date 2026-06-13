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PARIVISION и Legacy: прогноз и ставка на матч на вылет на IEM Cologne Major 2026

Прогноз и ставка на матч PARIVISION — Legacy 13 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026.

Источник: Спорт-Экспресс

Прогноз и ставка на матч PARIVISION — Legacy 13 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. Это Bo3 на вылет: обе команды идут 0−2, и проигравший покидает мейджор. Пара получается на редкость равной: оба коллектива подошли к стадии не в оптимальной форме и потерпели по два поражения. PARIVISION делает ставку на индивидуальный класс, тогда как Legacy уже доказывала умение биться в матчах на выживание еще в Stage 2. В условиях, когда оба соперника максимально мотивированы и примерно равны, серия с высокой вероятностью затянется до решающей третьей карты.

Рекомендуемая ставка: тотал карт больше 2.5.