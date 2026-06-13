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США победили Парагвай в матче ЧМ-2026, защитник «Динамо» Касерес сыграл 79 минут

Сборная США выиграла у Парагвая в матче 1-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 — 4:1.

Сборная США выиграла у Парагвая в матче 1-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 — 4:1. Игра прошла на арене «СоФи Стэдиум» в Лос-Анджелесе.

На 7-й минуте благодаря автоголу Дамиана Бобадильи американцы вышли вперед. На 31-й минуте матча американский нападающий «Монако» Фоларин Балогун удвоил преимущество свое команды, а в добавленное время оформил дубль и довел счет до крупного.

Парагвайцы отыграли один мяч в середине второй половины — отличился полузащитник Маурисиу, вышедший на замену. Перед финальным свистком полузащитник США Джованни Рейна забил внешней стороной стопы и установил окончательный счет.

США набрали 3 очка и поднялись на первое место в группе D. Парагвайцы — последние. Второй матч этой группы между Австралией и Турцией пройдет в воскресенье, 14 июня.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире участвуют 48 команд. В плей-офф выйдут сборные, занявшие первые и вторые места в группах, а также лучшие восемь сборных из числа занявших третье место.

13 июн 04:00 США — Парагвай 4:1.

США — Парагвай: онлайн-трансляция матча чемпионата мира.