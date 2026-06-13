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BetBoom и FURIA: прогноз и ставка на серию за выход на IEM Cologne Major 2026

Прогноз и ставка на матч BetBoom — FURIA 13 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026.

Источник: Спорт-Экспресс

Прогноз и ставка на матч BetBoom — FURIA 13 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. Обе команды идут 2−0, и победитель Bo3 досрочно выходит в плей-офф. Пара получается на редкость равной: BetBoom во главе с Boombl4 на ходу и уже обыграла The MongolZ и Falcons, а FURIA уверенно прошла B8 и MOUZ, поймав свою игру. У бразильцев выше потолок, но в 2026-м они нестабильны, тогда как BetBoom проводит дисциплинированную стадию. Учитывая близость уровня и серьезность ставки в виде прямой путевки, серия вполне может дойти до третьей карты.

Рекомендуемая ставка: тотал карт больше 2.5.