Team Spirit — фаворит в серии за выход против 9z на IEM Cologne Major 2026

Прогноз и ставка на матч Spirit — 9z 13 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. Обе команды идут 2−0, но фаворитом серии за выход в плей-офф заслуженно считается Team Spirit. Коллектив во главе с donk в феноменальной форме: после доминирования в Stage 2 он разгромил NaVi и прошел Aurora, не сбавляя оборотов. 9z провела сенсационную стадию, обыграв даже Vitality, и наверняка попытается навязать борьбу, однако по классу уступает, а на BLAST Open Rotterdam Spirit уже обыгрывала бразильцев всухую. В Bo3 ставим на победу Spirit в серии.