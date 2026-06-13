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Spirit — 9z: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026

Центральная серия третьего раунда Stage 3 на IEM Cologne Major 2026 — Team Spirit против 9z, обе команды идут без поражений (2−0).

Источник: Спорт-Экспресс

Центральная серия третьего раунда Stage 3 на IEM Cologne Major 2026 — Team Spirit против 9z, обе команды идут без поражений (2−0). Победитель Bo3 с результатом 3−0 досрочно выходит в плей-офф на Lanxess Arena; проигравший останется в игре (2−1). Начало — в 20.30 по московскому времени. Team Spirit во главе с donk продолжает идти без поражений: коллектив разгромил NaVi, а затем дожал упорную Aurora, не сбавляя хода после феноменального Stage 2. 9z же выдала сенсацию, обыграв PARIVISION и саму Vitality, и теперь мечтает о большем. Эта серия — одна из самых интригующих на стадии. Матч покажут официальные каналы ESL Counter-Strike на Twitch и YouTube, а также русскоязычные комьюнити-трансляции.