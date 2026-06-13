Анчелотти о Бразилии на ЧМ-2026: «Представлять самую титулованную сборную в мире — это честь»

«Это новый опыт, но, безусловно, особенный. Это ответственность и честь — представлять страну футбола, самую титулованную национальную сборную в мире. Я хочу насладиться этим моментом с радостью и счастьем, потому что это прекрасный момент в моей истории», — приводит Reuters слова Анчелотти.