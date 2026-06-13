Анчелотти о Бразилии на ЧМ-2026: «Представлять самую титулованную сборную в мире — это честь»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти поделился впечатлениями от работы с национальной командой на чемпионате мира-2026.
«Это новый опыт, но, безусловно, особенный. Это ответственность и честь — представлять страну футбола, самую титулованную национальную сборную в мире. Я хочу насладиться этим моментом с радостью и счастьем, потому что это прекрасный момент в моей истории», — приводит Reuters слова Анчелотти.
Первый матч на чемпионате мира-2026 Бразилия проведет против Марокко в ночь с 13 на 14 июня. Также на групповом турнире бразильцы сыграют с Гаити (20 июня) и Шотландией (25 июня).
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