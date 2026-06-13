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Сборная США впервые за 96 лет победила на чемпионате мира с разницей в три мяча

США разгромили Парагвай в матче 1-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

США разгромили Парагвай в матче 1-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

Игра прошла на арене «СоФи Стэдиум» в Лос-Анджелесе и завершилась со счетом 4:1 в пользу американцев.

Сборная США повторила свою крупнейшую победу на чемпионатах мира, впервые за 96 лет выиграв с разницей в три мяча, как и в 1930 году, когда американцы разгромили Бельгию (3:0) и Парагвай (3:0).

США набрали 3 очка и поднялись на первое место в группе D. 19 июня американцы сыграют с Австралией, а 26 июня — с Турцией. Этот чемпионат мира является домашним для США. Также турнир проходит на территории Канады и Мексики.

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