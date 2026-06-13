Впервые в истории футбола ВАР пересмотрел желтую карточку в матче

Впервые в истории футбола в матче чемпионата мира-2026 между сборными США и Парагвая (4:1) арбитр изменил решение по желтой карточке после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора.
На 53-й минуте встречи арбитр Данни Маккели показал желтую карточку американскому защитнику Тиму Риму после падения парагвайца Мигеля Альмирона. ВАР пересмотрел фол и после ознакомления с видеоповтором судья изменил решение — отменил карточку игроку США и наказал парагвайского полузащитника предупреждением за симуляцию.
США набрали 3 очка и поднялись на первое место в группе D. Парагвайцы — последние. Второй матч этой группы между Австралией и Турцией пройдет в воскресенье, 14 июня.
Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире участвуют 48 команд. В плей-офф выйдут сборные, занявшие первые и вторые места в группах, а также лучшие восемь сборных из числа занявших третье место.
13 июн 04:00 США — Парагвай 4:1.
США — Парагвай: онлайн-трансляция матча чемпионата мира.